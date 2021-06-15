Кремль заявил о «перегрузке системы» из-за очередей из мигрантов

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, уфмс, автобус
В Кремле призвали миграционную службу мобилизовать свои усилия Фото:
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Массовые очереди в российских миграционных центрах, образовавшиеся после окончания льготного режима для иностранцев в России, привели к «перегрузке системы», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой. При этом президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения о продлении послаблений для приезжих, отметил пресс-секретарь главы государства.

«Это действительно проблема. И на стройках рабочих рук не хватает, их дефицит остро ощущается. Действительно сейчас наблюдается перегрузка системы. Это требует мобилизации усилий от наших миграционщиков. Они принимают все необходимые меры», — считает Дмитрий Песков.

15 июня истек срок действия президентского указа о временных послаблениях для мигрантов. В период пандемии коронавируса документ позволял лицам без российского гражданства оставаться в стране, а их патенты, виды на жительство и другие документы продлевались автоматически. По данным СМИ, в результате в миграционных центрах образовались огромные очереди из иностранцев, желающих продлить свое пребывание в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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