Кремль заявил о «перегрузке системы» из-за очередей из мигрантов

В Кремле призвали миграционную службу мобилизовать свои усилия Фото: Кондрат Александров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовые очереди в российских миграционных центрах, образовавшиеся после окончания льготного режима для иностранцев в России, привели к «перегрузке системы», сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой. При этом президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения о продлении послаблений для приезжих, отметил пресс-секретарь главы государства.

«Это действительно проблема. И на стройках рабочих рук не хватает, их дефицит остро ощущается. Действительно сейчас наблюдается перегрузка системы. Это требует мобилизации усилий от наших миграционщиков. Они принимают все необходимые меры», — считает Дмитрий Песков.

15 июня истек срок действия президентского указа о временных послаблениях для мигрантов. В период пандемии коронавируса документ позволял лицам без российского гражданства оставаться в стране, а их патенты, виды на жительство и другие документы продлевались автоматически. По данным СМИ, в результате в миграционных центрах образовались огромные очереди из иностранцев, желающих продлить свое пребывание в России.