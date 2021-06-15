Самый богатый олигарх России захотел отдать свои доходы гражданам

Совладелец «Северстали» выразил согласие на реинвестирование сверхдоходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания ПАО «Северсталь» примет недавний призыв президента России Владимира Путина реинвестировать свои сверхдоходы вместо того, чтобы вознаграждать инвесторов. Об этом сообщил совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

«Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обратить на это внимание», — рассказал в интервью газете Financial Times Мордашов. Он отметил, что российский лидер поступает правильно, призывая бизнес России вкладывать деньги в развитие экономики и в важные для страны проекты, так как пандемия усугубила падение реальных доходов, которые сократились на 11% с 2013 года.

Ранее сообщалось, что глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов обогнал легендарного миллиардера из США Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. Олигарх из России владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7% от ВВП страны. В рейтинге Forbes он нанимает первое место в списке богатейших бизнесменов России.