Самый богатый олигарх России захотел отдать свои доходы гражданам

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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, жест рукой, мордашов алексей
Совладелец «Северстали» выразил согласие на реинвестирование сверхдоходов Фото:

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания ПАО «Северсталь» примет недавний призыв президента России Владимира Путина реинвестировать свои сверхдоходы вместо того, чтобы вознаграждать инвесторов. Об этом сообщил совладелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.

«Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обратить на это внимание», — рассказал в интервью газете Financial Times Мордашов. Он отметил, что российский лидер поступает правильно, призывая бизнес России вкладывать деньги в развитие экономики и в важные для страны проекты, так как пандемия усугубила падение реальных доходов, которые сократились на 11% с 2013 года.

Ранее сообщалось, что глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов обогнал легендарного миллиардера из США Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. Олигарх из России владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7% от ВВП страны. В рейтинге Forbes он нанимает первое место в списке богатейших бизнесменов России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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