14 мая 2021

Российский миллиардер превзошел по богатству Рокфеллера

© Служба новостей «URA.RU»
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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, жест рукой, мордашов алексей
Мордашов признан самым богатым миллиардером России Фото:

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов обогнал легендарного миллиардера из США Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. Об этом свидетельствуют расчеты Finical Times.

Олигарх из России владеет состоянием в 29 миллиардов долларов, что составляет 1,7% от ВВП страны. Состояние Рокфеллера, заработанное на акциях нефтяной компании Standard Oil, составляло на стыке XIX и XX веков 1,4 миллиарда долларов. Это приблизительно около 1,6 процента ВВП на тот момент, пишет издание.

В апреле стало известно, что Алексей Мордашов стал самым богатым миллиардером России по версии Forbes. Он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина (28,8 млрд долларов)». Отмечается, что выйти вперед Мордашову, занявшему 48 место среди богатейших людей мира, помогло падение акций «Норникеля». На третьем месте рейтинга сейчас находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с показателем в 26,2 миллиарда долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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