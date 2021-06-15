Тюменцы должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области до 20 июня действует режим повышенной готовности. Впервые он был введен 18 марта 2020 года, и с тех пор список запретов периодически менялся. URA.RU составило актуальный перечень ограничений (и исключений из них), изложенных в постановлении правительства региона №120-п.

В период режима повышенной готовности жителям Тюменской области запрещено:

находиться в общественных местах, включая транспорт, без маски;

не соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра);

нарушение режима самоизоляции для граждан, старше 65 лет, и тех, кто имеет ряд хронических заболеваний;

проведение массовых мероприятий в помещениях;

выезды организованных групп учащихся, творческих коллективов и спортивных делегаций за пределы городов и региона в целом;

посещение родителями детей в летних лагерях;

работа дискотек в ночное время (с 23:00 до 06:00);

курение кальянов;

проведение корпоративов;

личные приемы граждан в органах власти;

размещение гостей в санаториях и пансионатах;

проводить церемонии заключения брака с количеством участников свыше десяти человек.

В период режима повышенной готовности также введен ряд послаблений. При соблюдении мер эпидемиологической безопасности разрешено:

не учитывать долги по ЖКХ при назначении субсидии на их оплату (для лиц, старше 65 лет, и граждан с рядом хронических заболеваний);

проводить некоммерческие, благотворительные, спортивные мероприятия;

посещать библиотеки, выставки, кинотеатры, концерты и богослужения;

вести образовательный процесс в очном режиме;

поездки детей в летние лагеря, а также на межрегиональные и всероссийские конкурсы и фестивали;

поездки спортивных сборных на соревнования (при наличии вызова);

посещать пляжи, базы отдыха, термальные источники и общепит.