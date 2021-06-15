Тюменцы должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Тюменской области до 20 июня действует режим повышенной готовности. Впервые он был введен 18 марта 2020 года, и с тех пор список запретов периодически менялся. URA.RU составило актуальный перечень ограничений (и исключений из них), изложенных в постановлении правительства региона №120-п.
В период режима повышенной готовности жителям Тюменской области запрещено:
- находиться в общественных местах, включая транспорт, без маски;
- не соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра);
- нарушение режима самоизоляции для граждан, старше 65 лет, и тех, кто имеет ряд хронических заболеваний;
- проведение массовых мероприятий в помещениях;
- выезды организованных групп учащихся, творческих коллективов и спортивных делегаций за пределы городов и региона в целом;
- посещение родителями детей в летних лагерях;
- работа дискотек в ночное время (с 23:00 до 06:00);
- курение кальянов;
- проведение корпоративов;
- личные приемы граждан в органах власти;
- размещение гостей в санаториях и пансионатах;
- проводить церемонии заключения брака с количеством участников свыше десяти человек.
В период режима повышенной готовности также введен ряд послаблений. При соблюдении мер эпидемиологической безопасности разрешено:
- не учитывать долги по ЖКХ при назначении субсидии на их оплату (для лиц, старше 65 лет, и граждан с рядом хронических заболеваний);
- проводить некоммерческие, благотворительные, спортивные мероприятия;
- посещать библиотеки, выставки, кинотеатры, концерты и богослужения;
- вести образовательный процесс в очном режиме;
- поездки детей в летние лагеря, а также на межрегиональные и всероссийские конкурсы и фестивали;
- поездки спортивных сборных на соревнования (при наличии вызова);
- посещать пляжи, базы отдыха, термальные источники и общепит.
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