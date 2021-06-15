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Что запрещено и разрешено тюменцам в период карантина. Актуальный список

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Майская жара. Тюмень
Тюменцы должны строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области до 20 июня действует режим повышенной готовности. Впервые он был введен 18 марта 2020 года, и с тех пор список запретов периодически менялся. URA.RU составило актуальный перечень ограничений (и исключений из них), изложенных в постановлении правительства региона №120-п.

В период режима повышенной готовности жителям Тюменской области запрещено:

  • находиться в общественных местах, включая транспорт, без маски;
  • не соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра);
  • нарушение режима самоизоляции для граждан, старше 65 лет, и тех, кто имеет ряд хронических заболеваний;
  • проведение массовых мероприятий в помещениях;
  • выезды организованных групп учащихся, творческих коллективов и спортивных делегаций за пределы городов и региона в целом;
  • посещение родителями детей в летних лагерях;
  • работа дискотек в ночное время (с 23:00 до 06:00);
  • курение кальянов;
  • проведение корпоративов;
  • личные приемы граждан в органах власти;
  • размещение гостей в санаториях и пансионатах;
  • проводить церемонии заключения брака с количеством участников свыше десяти человек.

В период режима повышенной готовности также введен ряд послаблений. При соблюдении мер эпидемиологической безопасности разрешено:

  • не учитывать долги по ЖКХ при назначении субсидии на их оплату (для лиц, старше 65 лет, и граждан с рядом хронических заболеваний);
  • проводить некоммерческие, благотворительные, спортивные мероприятия;
  • посещать библиотеки, выставки, кинотеатры, концерты и богослужения;
  • вести образовательный процесс в очном режиме;
  • поездки детей в летние лагеря, а также на межрегиональные и всероссийские конкурсы и фестивали;
  • поездки спортивных сборных на соревнования (при наличии вызова);
  • посещать пляжи, базы отдыха, термальные источники и общепит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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