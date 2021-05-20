20 мая 2021

Тюменские власти продлили ограничения по коронавирусу

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Тюменские власти продлили режим повышенной готовности в регионе до 20 июня Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ограничения, связанные с режимом повышенной готовности по коронавирусу, в Тюменской области продлены до 20 июня. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. В общественном транспорте и местах массового пребывания людей тюменцы по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим.

«Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены по 20 июня. Такое решение принял региональный оперативный штаб. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п «О введении режима повышенной готовности», — сообщили в оперштабе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал по итогам заседания оперативного штаба, что в регионе заболеваемость коронавирусом среди тюменцев в возрасте 65+ снизилась на 4%. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост пациентов с подтвержденным COVID-19.

«На сегодня уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. В числе позитивных сигналов — снижение заболеваемости на 4% в категории 65+. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано», — прокомментировал решение оперативного штаба Моор.

Ранее URA.RU писало о том, что в апреле ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области были продлены до 23 мая. Тогда же губернатор Моор поручил ускорить вакцинацию от COVID-19 в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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