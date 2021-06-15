Российские силовики получат особую льготу

Госдума одобрила законопроект о предоставлении госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме приняли законопроект, по которому будет предоставляться государственная защита любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России. Поправки предусматривают запрет распространения информации с личными данными лиц под госзащитой. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

К поправкам к законопроекту относятся «выдача находящихся у оператора сведений о личности защищаемых лиц (о персональных данных) и об их имуществе». Оператором могут являться госорганы, а также юрлица и физлица, занимающиеся обработкой персональных данных. Запрет будет касаться и «распространения информации, содержащей сведения о защищаемых лицах (о персональных данных)». Исключением станут лишь сведения, которые выясняются в установленном порядке в связи с производством по уголовному делу.

Госзащита будет предоставляться судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, Минобороны, СВР и другим. Перечень лиц будет определяться руководителем соответствующего органа.

Также Роскомнадзор сможет осуществлять блокировку сайтов с такими данными, как основание для включения в Единый реестр запрещенных сайтов станет наличие информации, содержащей сведения о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность. В поправке учитывается предоставление госзащиты уже уволенным со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны, если есть угроза для их жизни, здоровья и имущества.

Ранее Госдумой были одобрены поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Для руководства и сотрудников ФСБ ввели понятие ненормированного служебного дня. Сотрудникам будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск до 10 суток.