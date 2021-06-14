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В Челябинске введен особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские клумбы. Челябинск, газон около городской администрации
Глава Челябинска ввела в городе особый противопожарный режим Фото:

В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«С 15 июня в Челябинске вводится особый противопожарный режим. На период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ», — информирует мэрия. Руководителям районов поручено мониторить ситуацию и обеспечить очистку вверенных территорий от сухой растительности и пуха.

Ранее Котова обратилась к жителям в связи с пожарами. Она попросила челябинцев прекратить поджигать пух. URA.RU писало, что в Челябинске установлена предпоследняя — четвертая степень пожароопасности. За минувшую неделю в городе произошло свыше 905 пожаров, что выше обычного уровня в 10-12 раз. Почти все пожары связаны с возгоранием тополиного пуха.

Ситуация усугубляется жаркой погодой, установившейся на территории региона. По прогнозам синоптиков аномальная жара продержится в области до конца этой недели.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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