В Челябинске введен особый режим

Глава Челябинска ввела в городе особый противопожарный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим. Распоряжение подписала глава города Наталья Котова, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«С 15 июня в Челябинске вводится особый противопожарный режим. На период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ», — информирует мэрия. Руководителям районов поручено мониторить ситуацию и обеспечить очистку вверенных территорий от сухой растительности и пуха.

Ранее Котова обратилась к жителям в связи с пожарами. Она попросила челябинцев прекратить поджигать пух. URA.RU писало, что в Челябинске установлена предпоследняя — четвертая степень пожароопасности. За минувшую неделю в городе произошло свыше 905 пожаров, что выше обычного уровня в 10-12 раз. Почти все пожары связаны с возгоранием тополиного пуха.

Ситуация усугубляется жаркой погодой, установившейся на территории региона. По прогнозам синоптиков аномальная жара продержится в области до конца этой недели.