Челябинск охватили пожары, мэр обратилась к жителям

В Челябинске установлена четвертая степень пожарной опасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске установлена четвертая степень пожароопасности, что является тревожный показателем, учитывая, что высшая степень — пятая. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил вице-мэр Александр Астахов. Почти все пожары связаны с возгоранием тополиного пуха. Мэр Наталья Котова обратилась к жителям с просьбой прекратить поджоги пуха.

«За прошедшую неделю в городе произошло 905 пожаров, что выше обычного уровня в 10-12 раз. Результат пожаров— уничтожение частных домов, хозпостроек и автомобилей», — заявил Астахов. Больше всего возгораний, 151 случай, зарегистрировано 12 июня. В среднем за сутки на пульт пожарной охраны поступает более 90 вызовов из-за воспламенения тополиного пуха.

«Преступная шалость влечет за собой реальную угрозу имуществу горожан, их жизням и здоровью. Я прошу вас не поджигать пух, рассказать детям, как это опасно», — обратилась к горожанам Котова. Она также потребовала от глав районов вести разъяснительную работу среди населения.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится в области и в городе до выходных. «Также высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале) сохранится 15—17 июня в большинстве районов Челябинской области. В южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале)», — сообщили URA.RU в Челябинском гидрометцентре.

13 июня в Челябинске произошел пожар на котельной возле микрорайона «Манхэттен» на берегу реки Миасс. В этом же день огнем было уничтожено три жилых частных дома в 1-м Плотническом переулке Тракторозаводского района. Погибших и пострадавших в результате пожаров нет.