Изнывать от жары челябинцам предстоит до конца недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара продержится в Челябинской области до конца рабочей недели. Это следует из долгосрочного прогноза сайта Gismeteo.

Три дня подряд — 15, 16 и 17 июня — столбики термометров днем будут показывать 31-32 градуса. Несколько облегчит жару, но усугубит ситуацию с пожарами сильный ветер. Его порывы будут достигать 8 метров в секунду. В четверг ветер усилится до 16 метров в секунду. В связи с этим возможно продление запрета на движение тяжелого транспорта на федеральных трассах, действующего с полудня вторника.

17 июня ветер принесет в регион дожди и грозы, которые затянутся на несколько суток. В пятницу, 18 июня, температура опустится до 21 градуса. Несколько последующих суток она будет колебаться в пределах от 21 до 25 градусов, а 22 июня повысится до 27 градусов.

После этого Челябинскую область ждет новое похолодание — уже до 18-19 градусов. Оно будет сопровождаться новыми дождями и грозами.

Жителей Челябинской области ждут жара, грозы и шквальный ветер Скрин: сайт Gismeteo.ru