Экс-главный инфекционист Москвы: регионы обяжут вакцинироваться

После Москвы обязательная вакцинация начнется по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После Москвы обязательная вакцинация должна начаться в регионах России. Таким мнением с URA.RU поделился бывший главный инфекционист столицы, вирусолог Николай Малышев.

«Не может быть островка безопасности только в одном месте. Надо чтоб вся страна была», — сказал Малышев. Вирусолог отметил, что сейчас прививочная кампания идет очень медленно. По его словам, люди сомневаются, несут справки о противопоказаниях, об антителах. В качестве примера удачной кампании он привел вакцинацию от оспы, когда несколько десятков миллионов человек были привиты за считанные дни.

Вирусолог подчеркнул, что контролировать число привитых будет очень легко, так как существует общий список людей, которые вакцинировались. По мнению собеседника агентства, наказывать за отказ не станут. «Прямых санкций не будет. Непосредственный руководитель будет стремиться заинтересовать моральными и материальными преференциями», — заключил эксперт.

В Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала привить 60% работающего населения. Такое же решение принял губернатор региона Андрей Воробьев.