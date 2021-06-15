Пустующее кресло главы города привлекает все больше внимания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

На пост мэра Нижневартовска прочат вице-мэра Николая Лукаша, исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко и Татьяну Шилову — директора департамента муниципальной собственности в статусе вице-мэра. Об этом URA.RU рассказал источник в городской администрации.

«Говорят, что Кощенко подходит на эту должность, так как он системный человек и может подстроиться под любые вводные. Еще одна кандидатура — Лукаш. Но сам он пока не проявляет особого рвения в этом вопросе, как минимум, публично. А Шилова имеет огромный стаж муниципальной службы и ответственна», — рассказал инсайдер.

Лукаш на вопросы о своих карьерных перспективах не ответил URA.RU, а номеров телефонов Кощенко и Шиловой нет в распоряжении редакции. В пресс-службе администрации не стали комментировать информацию инсайдера. Опрошенные агентством источники в нижневартовской мэрии рассказали, что в кулуарах стараются не затрагивать «мэрскую тему». «В этом нет смысла. Работаем в прежнем составе и по старым задачам», — описала настроение в мэрии одна из чиновниц.

Источник в региональном правительстве добавил, что пула кандидатов на мэрский пост нет. «Продолжается процесс консультаций с политическими и бизнес-элитами, чтобы к осени иметь определенную конструкцию», — добавил инсайдер. Ранее в департаменте общественных и внешних связей ХМАО заявили, что новый глава города будет избран не позднее, чем через три месяца с начала работы новой муниципальной думы (выборы состоятся 19 сентября).

URA.RU писало, что должность мэра Нижневартовска стала вакантной после отставки Василия Тихонова. Позже стало известно, что инициатором увольнения стала губернатор ХМАО Наталья Комарова, после того, как она узнала о наличии у чиновника незадекларированного банковского счета в иностранном банке.