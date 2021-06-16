В Ишиме раскрыли, сколько денег ушло на стелы, похожие на гробы

Стела на въезде в Ишим напоминали горожанам гробы Фото: группа «вИшиме.орг» в соцсети «ВКонтакте»

Стелы на въезде в Ишим (Тюменская область), которые напомнили жителям гробы, обошлись бюджету в 1,1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель главы города Алексей Веренчук.

«В целях изготовления въездных знаков „Город Ишим“ заключены договоры на выполнение работ. От 14.05.2021 года на сумму в 580 тысяч рублей, и от 09.06.2021 года на сумму в 580 тысяч рублей», — рассказал первый заместитель главы администрации Ишима Алексей Веренчук в ответ на запрос URA.RU. Он также отметил, что финансирование осуществляется из бюджета города.

В запросе агентства также содержалась просьба о предоставлении номера закупки, по которой заключены вышеназванные договоры. Этой информации в ответе не оказалось. Согласно сайту госзакупок, похожий тендер администрация Ишима разместила в апреле. Сумма тогда была другой — полтора миллиона рублей на две стелы. Однако аукцион не состоялся, спустя день он был отменен.

Ранее URA.RU писало, что новая стела на въезде в Ишим по форме напомнила жителям гроб. Власти пояснили, что объект еще не доработан. Позднее в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» устроили голосование. Из 5 494 участников опроса, более 88% высказались за то, чтобы знак убрали.