В Тюменской области въезд в город украсила стела, похожая на гроб

Форма новой стелы напомнила ишимцам гроб Фото: Илья Московец © URA.RU

На въезде в Ишим (Тюменская область) установили стелу «Счастливого пути!», однако местные жители увидели в ней очертания гроба. Фото объекта появилось в группе «вИшиме.орг» в социальной сети «ВКонтакте».

«Счастливого пути. А в рай или ад, решать каждому. И пусть земля будет вам пухом», — такой пост появился в группе «вИшиме.орг» в социальной сети «ВКонтакте». Он сопровождается фотографией стелы, которую установили на въезде в город.

В комментариях к посту ишимцы единодушно решили, что въездной знак больше всего похож на крышку гроба. «Слово „последнего“ пропустили. Счастливого последнего пути», «Венков не хватает. Эту стелу надо поставить при въезде на кладбище», «Добавьте оградку», — такие сообщения оставили пользователи.

В департаменте городского хозяйства администрации Ишима URA.RU пояснили, что проект стелы был заранее согласован с жителями. «Да, с 3D-моделью есть небольшие расхождения. Потому что тогда был эскиз, а это реальный конструктив. Он создан с учетом того, чтобы нести нагрузку и сохранить целостность. Сейчас это ромб, и объект еще не завершен. Возможно, именно поэтому у людей возникают такие ассоциации», — пояснил URA.RU директор департамента Сергей Перлов.

В первоначальном варианте стела должна была быть выполнена в форме волны. Именно так она выглядит и в техническом задании к закупке, ранее размещенной властями Ишима. Согласно контракту, планируется установить две стелы, на общую сумму в 1,5 млн рублей.

Так стела выглядит сейчас Фото: группа «вИшиме.орг» в соцсети «ВКонтакте»

Так въездной знак выглядел на эскизе Фото: группа «вИшиме.орг» в соцсети «ВКонтакте»