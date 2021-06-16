Участников съезда обезопасят от заражения коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» втрое сократила число делегатов и гостей своего XX съезда, который пройдет 19 июня в Москве. Как сообщили в партии, новые меры безопасности пришлось принять из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом и новых ограничений в столице.

«Все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке Съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации. Все желающие смогут сделать прививку», — сообщается на официальном сайте «Единой России».

Все участники мероприятия будут обязаны использовать защитные маски — их будут выдавать организаторы. Также на площадке будут действовать правила, касающиеся соблюдения социальной дистанции. В помещениях будет проходить регулярная дезинфекция. «Для представителей прессы будет организована онлайн-трансляция на официальных ресурсах партии. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ», — отметили в «Единой России».

На съезде «Единой России» будет утвержден список кандидатов, которые представят партию на выборах различного уровня в сентябре. Также будут представлены основные направления новой предвыборной программы, после чего документ будет доработан в регионах.