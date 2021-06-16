В ГИБДД опровергли заявление о наказании за отсутствие техосмотра

ГИБДД опровергло заявление своего представителя о необязательности техосмотров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ГИБДД отозвала заявление о том, что водителей, попавших в ДТП, не будут наказывать за отсутствие техосмотра. Об этом в ведомстве заявили журналистам.

Ранее начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГИБДД Сергей Чипурин заявил, что прохождение техосмотра стало добровольным и соответственно, наказывать за его отсутствие больше не будут. Однако через несколько часов ТАСС распространило объявление, в котором сообщается, что ГИББД отозвало слова своего представителя, так что и новость агентства об этом аннулируется.

Днем ранее сообщалось, что для оформления полиса ОСАГО больше не нужно обязательно проходить техосмотр, пишут argumenti.ru. Автор этого закона, Александр Коваль рассказал URA.RU в чем опасность отмены техосмотра вообще.