В ГИБДД рассказали о наказании для водителей без техосмотра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, праворульные автомобили, японские авто
Водители обязаны сами проверять машину Фото:

Водителей, попавших в ДТП, не будут наказывать за отсутствие техосмотра. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГИБДД Сергей Чипурин.

Автомобилистов, которые попали в аварию, не будут наказывать за отсутствие техосмотра. Его прохождение стало добровольным, рассказал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГИБДД Сергей Чипурин. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда. По его словам, каждый водитель обязан самостоятельно проверить машину перед поездкой и убедиться в исправности перед началом движения.

В Госдуме отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Изменения в законе «О безопасности дорожного движения» начнут действовать с 22 августа 2021 года, сообщает argumenti.ru.

Ранее автор закона об ОСАГО Александр Коваль рассказал URA.RU, в чем опасность отмены техосмотра в России. Он считает, что на дорогах появится больше неисправных машин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...