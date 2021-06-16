В ГИБДД рассказали о наказании для водителей без техосмотра

Водители обязаны сами проверять машину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей, попавших в ДТП, не будут наказывать за отсутствие техосмотра. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГИБДД Сергей Чипурин.

Автомобилистов, которые попали в аварию, не будут наказывать за отсутствие техосмотра. Его прохождение стало добровольным, рассказал начальник отдела организации деятельности по техническому надзору ГИБДД Сергей Чипурин. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда. По его словам, каждый водитель обязан самостоятельно проверить машину перед поездкой и убедиться в исправности перед началом движения.

В Госдуме отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Изменения в законе «О безопасности дорожного движения» начнут действовать с 22 августа 2021 года, сообщает argumenti.ru.

Ранее автор закона об ОСАГО Александр Коваль рассказал URA.RU, в чем опасность отмены техосмотра в России. Он считает, что на дорогах появится больше неисправных машин.