Автор закона об ОСАГО назвал главную опасность отмены техосмотра

Александр Коваль считает, что у многих россиян нет денег на ремонт машин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На дорогах в России станет больше неисправных автомобилей из-за отмены обязательного прохождения техосмотра для получения ОСАГО. Об этом URA.RU рассказал один из активных разработчиков и лоббистов закона об ОСАГО в 2002—2003 годах Александр Коваль.

«Прошлая неделя — две аварии с автобусами, эта неделя — еще одна авария. Эти автобусы будут проверять, но это как раз говорит о том, что техосмотр нужен. Можно надеяться, что большинство водителей будут следить за своим автомобилем добросовестно, но это, как минимум, наивно. Автомобилей подержанных очень много, зарплаты не растут, обслуживать дорого и сложно. Денег не хватает. И эти неотремонтированные, технически неисправные автомобили будут выезжать на дороги», — предупредил Коваль.

Автоэксперт, президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук подчеркнул, что уже сейчас в России масса таких автомобилей. «Люди с лысыми колесами ездят, без фар, у кого-то масло течет. Такие неисправности носят массовый характер», — пояснил собеседник агентства. Когда обязанность проводить техосмотр легла на плечи страховщиков, ситуация с автомобилями ухудшилась, считает эксперт. «При ГИБДД было лучше. Когда техосмотр проходил в ГИБДД, по крайней мере на станции фотографировали автомобиль, что он исправен» — отметил Форманчук. По его мнению, сейчас ответственности нет, а раньше с сотрудника могли спросить как с должностного лица.

С 22 августа для получения страхового полиса ОСАГО не придется проходить техосмотр автомобиля. Депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Алексей Изотов, Игорь Дивинский объясняли, что на рынке наблюдается дефицит станций техобслуживания: автовладельцам просто негде пройти проверку.