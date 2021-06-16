Трамп назвал саммит в Женеве провальным для США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что саммит в Женеве был провальным для Вашингтона, но успешным для Москвы. По его мнению, Вашингтон ничего не получил от этой встречи.
«Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили», — сообщил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что для Москвы это был «хороший день». Бывший президент выразил сожаление, что действующий президент США Джо Байден и его администрация не помешали строительству газопровода «Северный поток -2».
Накануне завершилась встреча лидером США и России, которая проходила в Женеве. В ходе саммита президенты Владимир Путин и Джо Байден затронули различные темы: от двусторонних отношений до стратегической стабильности. Важной договоренностью стало решение о возвращении послов. Так, российский МИД уже анонсировал возвращение российского посла в Вашингтон до конца месяца, сообщает «Национальная служба новостей».
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