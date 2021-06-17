В Крыму Boeing с пассажирами выкатился со взлетной полосы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Симферополя Фото:

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Симферополя. Полоса частично заблокирована.

«Boeing после посадки в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля», — заявили РБК в аэропорту. Там отметили, что полоса была пригодной для эксплуатации.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. Аэропорт временно не отправляет и не принимает борты. 11 рейсов задерживается на прилет, три из них направили на запасной аэропорт Анапы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...