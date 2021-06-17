В Крыму Boeing с пассажирами выкатился со взлетной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Симферополя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самолет Boeing выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Симферополя. Полоса частично заблокирована.

«Boeing после посадки в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля», — заявили РБК в аэропорту. Там отметили, что полоса была пригодной для эксплуатации.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта. Аэропорт временно не отправляет и не принимает борты. 11 рейсов задерживается на прилет, три из них направили на запасной аэропорт Анапы.