Памятник Андрею Тюнину установлен возле пограничного института ФСБ России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Памятник Герою России, майору ФСБ Андрею Тюнину, погибшему в Чечне в 2001 году, открыли в Кургане 17 июня. Торжественное мероприятие прошло в день 20-летия со дня его гибели, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.

Памятник Тюнину установлен рядом с курганским пограничным институтом ФСБ России. В торжественном мероприятии приняли участие глава региона Вадим Шумков, начальник областного УФСБ Исмаил Раджабов, руководители силовых структур и мать героя Екатерина Тюнина.

«Ровно 20 лет назад, ранним утром погиб мой сын. Каждое утро, когда он был на Кавказе, я сжимала кулаки и говорила себе, что все будет хорошо. Но Андрюша не дожил три дня до своего 32-летия», — рассказала мать героя. Она отметила, что все 20 лет ощущает поддержку со стороны и региональных властей и управления ФСБ. «Причем помощь они сами предлагают, мы даже не просим, и я очень за это благодарна».

Андрей Тюнин родился 20 июня 1969 года в селе Садовое Кетовского района Курганской области, сообщает сайт мэрии Кургана. В 1993 году он был принят на работу в УФСБ России по Курганской области. В марте 2001 года его направили в командировку в Чеченскую Республику. В одном из боев он, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненого товарища. 17 июня 2001 года Тюнин руководил штурмовым подразделением в городе Аргуне. Один из задержанных боевиков привел в действие спрятанную под одеждой гранату. Спасая жизни товарищей, Тюнин накрыл ее собой за несколько секунд до взрыва. За мужество, отвагу и героизм ему присвоено звание Героя РФ (посмертно). В 2010 году — звание «Почетный гражданин города Кургана» (посмертно).

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Фото: пресс-служба губернатора Курганской области