Проблемы с вакцинацией гастарбайтеров угрожают бизнесу ЯНАО

Бизнесмены Ямала озадачены вакцинацией иностранных сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предприниматели ЯНАО возмущены тем, что работникам-иностранцам вакцинация по закону не положена. Об этом на своей странице в Instargam сообщила помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новом Уренгое и ресторатор Мария Скидан.

«Наши сотрудники ребята сознательные — к прививкам готовы. Только вышел один интересный нюанс! В нашей сфере трудятся граждане не только России! Так вот, киргизы, официально устроенные сотрудники, прививку не получат! По закону иностранцам не положено», — написала Мария Скидан. Ресторатор добавила, что в таком случае иностранные работники не смогут обезопасить себя и окружающих.

Владелец франшизы «Додо Пицца» в Надыме Руслан Нурмухаметов написал под постом Скидан, что несколько его работников смогли привиться. «У меня пара человек в Надыме, иностранцы, поставили прививки, им не отказали», — написал мужчина, но отметил, что сертификат о вакцинации им не выдали, так как на госуслугах обслуживаются только граждане РФ.

В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU сообщили, что вопрос вакцинации прорабатывается на федеральном уровне. «Это не полномочия региона», — прокомментировали ситуацию в ведомстве. В окружном правительстве URA.RU также сообщили, что вакцинация иностранных граждан еще обсуждается.

Идею обязательной вакцинации от коронавируса, которую ввели для работников некоторых сфер в Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине, ранее поддержали ямальские врачи. «Мы снова начали расширять коечный фонд, это настораживает. Пугающе стабильно видим летальные случаи», — отметил профилактолог Сергей Токарев.