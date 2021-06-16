Главный профилактолог ЯНАО выступил за обязательную вакцинацию

Всего 30% ямальцев прошли вакцинацию от коронавируса Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО Сергей Токарев выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых групп населения Ямала. Об этом он сообщил URA.RU.

«Всеобщая вакцинация, формирование стойкого коллективного иммунитета — это единственный способ жить нормальной жизнью. Мы снова начали расширять коечный фонд, это настораживает. Пугающе стабильно видим летальные случаи», — рассказал профилактолог.

По словам врача, вакцина защищает практически от всех известных штаммов коронавируса. Токарев поддержал решение об обязательной прививке для работников некоторых сфер, принятое в Москве, Подмосковье, Кузбассе и Сахалине, однако отметил, что в ЯНАО такое решение еще не принято.

Профилактолог добавил, что всего в регионе поставили вакцину около 30% населения старше 18 лет, но этого недостаточно, так как заболеваемость начала возрастать. «Если мы не хотим провести лето на больничной койке, а море видеть только в медикаментозном сне, то надо привиться и защитить себя и окружающих!» — подытожил Токарев.

По информации окружных властей ЯНАО, на 17 июня хотя бы один компонент вакцины получили порядка 92,5 тысяч человек, что составляет около 17% от общего числа населения (547 тысяч человек). По плану нужно привить не менее 60%, то есть 240 тысяч ямальцев, которые старше 18 лет и не имеют противопоказаний и медицинских отводов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве и в Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID для не менее 60% сотрудников сфер. Также власти ЯНАО начали возвращать коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших.