Депутаты Екатеринбурга готовят поблажку для мэров-новичков

Алексей Орлов будет отчитываться перед депутатами по действующим правилам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дума Екатеринбурга готовит поправку в положение о ежегодном отчете главы города, согласно которой градоначальникам, назначенным в конце отчетного года, депутаты смогут не выставлять оценку. Об этом URA.RU сообщил источник в гордуме, уточняя замысел, озвученный депутатом Константином Киселевым на заседании комиссии по местному самоуправлению 16 июня.

Киселев заявил: «Сложилась парадоксальная ситуация, что новый глава [Алексей Орлов] отчитывается за деятельность старого главы [Александра Высокинского]. Хотя мы понимаем, что полностью изменилась стилистика работы, команда… Я предлагаю изменить формулировку [в положении] и написать, что [деятельность главы не признается, а] может признаваться [удовлетворительной или неудовлетворительной]». «Имелось в виду, что оценку можно будет не выставлять именно новым мэрам (критерии „новизны“ пока не определены). То есть, когда Орлов будет отчитываться в 2022 году, оценка ему за 2021-й будет поставлена в любом случае», — объяснил источник URA.RU в представительном органе. Спикер думы Игорь Володин подтвердил URA.RU, что подобная инициатива готовится.

Поправку не планируют вносить до отчета Орлова, назначенного на 22 июня. Поэтому в депутатском корпусе дилемма — ставить ли оценку мэру, как того требует положение. Одни источники агентства говорят, что на правила закроют глаза и отчет просто примут к сведению. Этого хочет окружение мэра, с которым заигрывает думское большинство. Другие — что работу Орлова, приступившего к исполнению обязанностей мэра 22 декабря 2020-го, все-таки оценят — удовлетворительно.

Норма о ежегодной оценке для главы Екатеринбурга работает с весны прошлого года. Его лоббировали оппоненты экс-мэра Александра Высокинского. В положении говорится, что мэр, два года подряд получивший от депутатов оценку «неудовлетворительно», может быть отправлен в отставку.