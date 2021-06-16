16 июня 2021
15 июня 2021

Писатель Прилепин прилетит в ХМАО в новом для себя статусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Объединительный съезд
После поездки в Тюмень Захар Прилепин отправился в Сургут Фото:

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» и писатель Захар Прилепин прибудет в Сургут 19 июня с визитом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

«Захар Прилепин проведет публичную встречу с читателями. Она запланирована в атриуме „Сиа-пресс-центра“. Кроме того, у него предполагаются еще и партийные активности», — сообщили в пресс-службе регионального отделения справедливороссов. Там также добавили, что в Сургут Прилепин прибудет из Тюмени, где у него запланированы аналогичные мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что Прилепин занял пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» в феврале. До этого он возглавлял политическую партию «За правду», которая наряду с «Патриотами России» вошла в политический блок с эсерами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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