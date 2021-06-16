Писатель Прилепин прилетит в ХМАО в новом для себя статусе

После поездки в Тюмень Захар Прилепин отправился в Сургут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» и писатель Захар Прилепин прибудет в Сургут 19 июня с визитом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

«Захар Прилепин проведет публичную встречу с читателями. Она запланирована в атриуме „Сиа-пресс-центра“. Кроме того, у него предполагаются еще и партийные активности», — сообщили в пресс-службе регионального отделения справедливороссов. Там также добавили, что в Сургут Прилепин прибудет из Тюмени, где у него запланированы аналогичные мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что Прилепин занял пост сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» в феврале. До этого он возглавлял политическую партию «За правду», которая наряду с «Патриотами России» вошла в политический блок с эсерами.