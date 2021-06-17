Семь российских губернаторов освоят новую профессию

Антон Алиханов и его коллеги освоят профессию экскурсовода Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы семи регионов станут экскурсоводами для российских школьников. Губернаторы покажут детям самые необычные места страны, сообщили URA.RU в пресс-службе общества «Знание», которое является организатором проекта.

«Дети смогут увидеть на Камчатке Долину гейзеров, увидят Палехских мастеров, покатаются на ледоколе в Арктике и посетят другие удивительные места России», — рассказали в «Знании». Экскурсии посетят участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход», организованных АНО «Россия — страна возможностей».

Глава Севастополя Михаил Развожаев покажет и расскажет детям о Консантиновской батарее. С калининградским губернатором Антоном Алихановым школьники отправятся в барк «Крузенштерн» и познакомятся с подробностями открытия Антарктиды российской экспедицией Фаддея Беллинсгаузена.

Дмитрий Артюхов прокатит детей на ледоколе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники экскурсии в ЯНАО отправятся в путешествие по Карскому морю на ледоколе в сопровождении губернатора Дмитрия Артюхова. А зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев и губернатор Амурской области Василий Орлов расскажут, как на космодроме «Восточный» занимаются освоением космоса.

На Камчатке школьники полетают на вертолете над Долиной гейзеров с главой края Владимиром Солодовым. А еще обсудят развитие малых городов и посетят Палехские мастерские вместе с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Алексей Лихачев проводит школьников на АЭС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Владимир Путин в своем послании объявил о необходимости перезагрузки общества. После этого «Знание» начало несколько новых проектов. В их числе цикл лекций и экскурсий по Неве. На них рассказал о блокаде Ленинграда глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, с которым участники посетили Музей обороны, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский познакомил детей с легендарными котами музея. С предпринимателем Юрием Ковальчуком дети узнали историю праздника выпускников «Алые паруса», а с многократным победителем ралли «Дакар» на грузовиках Владимиром Чагиным и пилотом «Формулы-1» Виталием Петровым отправились на автодром «Игора Драйв». Школьники побывали на Ленинградской АЭС в городе Сосновый бор вместе с гендиректором корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и узнали о закулисье Мариинского театра от его художественного руководителя Валерия Гергиева.

Замглавы совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер показал детям новую достопримечательность северной столицы — небоскреб «Лахта-центр», а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о важности женского лидерства в России. Гостями встречи со школьниками также стали музыкант Сергей Шнуров и народный артист РФ Игорь Бутман.