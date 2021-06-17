Forbes: в списке самых богатых людей планеты сменился лидер

Президент группы компаний LVMH, куда входит Louis Vuitton Moet Hennessy, Бернар Арно вновь стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя американской Amazon Джеффа Безоса. Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time.
«Состояние главы владеющего Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно впервые превысило 200 миллиардов долларов», — говорится в сообщении журнала.
За сутки состояние 72-летнего француза увеличилось на 1,4 миллиардов долларов и превышает состояние Безоса на 100 миллионов долларов. Основатель Amazon занял второе место в рейтинге, его состояние 199,5 млрд долларов. На третьем месте — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (154,3 млрд долларов).
Ранее URA.RU писало, что в рейтинге российских миллиардеров сменился лидер. Им стал глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 29,2 миллиарда долларов. Также сообщалось, что за время пандемии российские миллиардеры прибавили к своему состоянию 13,8 миллиарда долларов, передает телеканал 360.
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