В Госдуме придумали новое ограничение для сторонников Навального

Экстремистским организациям хотят запретить совершать пожертвования в избирательные фонды Фото: Ксения Фикс © URA.RU

В России нужно запретить причастным к экстремизму организациям и гражданам совершать пожертвования в избирательные фонды. Это следует из письма депутата Госдумы Евгения Федорова на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Прошу Вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды, граждан России, не имеющих права быть избранными в соответствии с п. 3.6 ст. 4 Федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ на период действия ограничения на участие в выборах в качестве кандидата», — приводит RT выдержку из письма Федорова. Он подчеркнул, что, исходя из последних поправок в избирательное законодательство, граждане, участвовавшие в деятельности экстремистских организаций, не имеют права быть избранными на сроки от трех до пяти лет. Но они до сих пор могут вносить пожертвования для других кандидатов или избирательных объединений.

Ранее Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан» (ФБК и ФЗПГ — включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), а также сеть штабов Навального экстремистскими организациями. Согласно решению суда, ФБК и ФЗПГ ликвидированы. Деятельность общественного движения «Штабы Навального» запрещена на территории России, напоминает VSE42.Ru.