Владимир Путин заявил, что работа иноагентов в РФ не запрещена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работа «Фонда по борьбе с коррупцией» (экстремистская организация, признанная в РФ иноагентом) запрещена не из-за статуса иноагента, а из-за действий, нарушающих законодательство РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с главой США Джо Байденом.

«Организация о которой вы говорите, призывала к протестам несовершеннолетних, что запрещено законами Российской Федерации», — рассказал Путин во время пресс-конференции. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что иноагенты могут вести работу в РФ, но деятельность экстремистских оргнизаций запрещена.

Путин отметил, что запрещенная организация призывала к преступлениям. «Публично давали инструкции, как готовить, например, коктейль Молотова», — подчеркнул Путин. По его словам, члены организации призывали использовать смесь против правоохранителей.

Мосгорсуд признал ФБК экстремисткой организацией в начале июня. Иск прокуратуры удовлетворен, а штабы организации поставлено ликвидировать.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня. Политики провели переговоры в Женеве.