Президент РФ объяснил запрет работы ФБК. «Давали инструкции, как готовить коктейль Молотова»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что работа иноагентов в РФ не запрещена Фото:

Работа «Фонда по борьбе с коррупцией» (экстремистская организация, признанная в РФ иноагентом) запрещена не из-за статуса иноагента, а из-за действий, нарушающих законодательство РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с главой США Джо Байденом.

«Организация о которой вы говорите, призывала к протестам несовершеннолетних, что запрещено законами Российской Федерации», — рассказал Путин во время пресс-конференции. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Он отметил, что иноагенты могут вести работу в РФ, но деятельность экстремистских оргнизаций запрещена.

Путин отметил, что запрещенная организация призывала к преступлениям. «Публично давали инструкции, как готовить, например, коктейль Молотова», — подчеркнул Путин. По его словам, члены организации призывали использовать смесь против правоохранителей.

Мосгорсуд признал ФБК экстремисткой организацией в начале июня. Иск прокуратуры удовлетворен, а штабы организации поставлено ликвидировать.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня. Политики провели переговоры в Женеве.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...