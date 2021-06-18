ВЦИОМ: россияне одобрили рост цен на жилье. Но при одном условии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Солнечный. Екатеринбург, жилой дом, балкон, недвижимость, новостройка, микрорайон солнечный
Россияне готовы платить за качество строительных материалов Фото:

Россияне готовы переплатить при покупке квартиры, если в будущем снизятся коммунальные платежи. Такой ответ дали 65% респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМ.

Результаты исследования показали, что большинство россиян готово инвестировать в комфортное жилье. «Две трети опрошенных жильцов многоквартирных домов (65%) готовы заплатить дороже на 1-2% за квадратный метр жилья, если в будущем будут снижены коммунальные платежи и это окупит дополнительные затраты в течение пяти лет», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Респонденты также готовы вкладываться в строительные материалы. По результатам опроса, при утеплении кровли 63% участников опроса предпочтут более дорогое решение, если срок службы материалов составит не менее 25 лет.

Цены на жилье выросли из-за популярности программы льготной ипотеки. Эксперты по недвижимости считают, что рост цен на квартиры остановится уже в этом году. При этом стоимость жилых метров снизится не более чем на 5—10%, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...