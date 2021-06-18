Россияне готовы платить за качество строительных материалов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россияне готовы переплатить при покупке квартиры, если в будущем снизятся коммунальные платежи. Такой ответ дали 65% респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМ.

Результаты исследования показали, что большинство россиян готово инвестировать в комфортное жилье. «Две трети опрошенных жильцов многоквартирных домов (65%) готовы заплатить дороже на 1-2% за квадратный метр жилья, если в будущем будут снижены коммунальные платежи и это окупит дополнительные затраты в течение пяти лет», — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ. Респонденты также готовы вкладываться в строительные материалы. По результатам опроса, при утеплении кровли 63% участников опроса предпочтут более дорогое решение, если срок службы материалов составит не менее 25 лет.

Цены на жилье выросли из-за популярности программы льготной ипотеки. Эксперты по недвижимости считают, что рост цен на квартиры остановится уже в этом году. При этом стоимость жилых метров снизится не более чем на 5—10%, передает телеканал 360.