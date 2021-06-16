Счетная палата предложила ограничить действие льготной ипотеки

Участвовать в программе льготной ипотеки должны лишь россияне, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом выдавать кредит следует только один раз. С таким предложением выступила Счетная палата РФ.
«Рассмотреть возможность корректировки условий программы льготной ипотеки в случае продления ее действия после 1 июля 2021 года в целях ориентации мер поддержки по указанной программе на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан или установления ограничения для участия в программе гражданина (домохозяйства) однократно», — говорится в рекомендациях СП.
Авторы отчета аргументируют свою позицию тем, сейчас взять ипотеку по льготной программе может любой желающий. В некоторых регионах большой спрос привел к резкому росту цен на жилье.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, но изменил ее условия. Теперь ставка составит 7%. Предельный размер кредита по программе опустится до трех миллиона рублей.
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