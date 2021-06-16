16 июня 2021

Счетная палата предложила ограничить действие льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Счетной палате призвали изменить условия программы Фото:

Участвовать в программе льготной ипотеки должны лишь россияне, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом выдавать кредит следует только один раз. С таким предложением выступила Счетная палата РФ.

«Рассмотреть возможность корректировки условий программы льготной ипотеки в случае продления ее действия после 1 июля 2021 года в целях ориентации мер поддержки по указанной программе на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан или установления ограничения для участия в программе гражданина (домохозяйства) однократно», — говорится в рекомендациях СП.

Авторы отчета аргументируют свою позицию тем, сейчас взять ипотеку по льготной программе может любой желающий. В некоторых регионах большой спрос привел к резкому росту цен на жилье.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года, но изменил ее условия. Теперь ставка составит 7%. Предельный размер кредита по программе опустится до трех миллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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