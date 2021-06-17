Глава Крыма прокатился по затопленной Керчи на лодке

Сергей Аксенов оценил ситуацию в Керчи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил город Керчь, который затопило после сильных дождей. Из-за того, что река Мелек-Чесме вышла из берегов, главе региона пришлось передвигаться на моторной лодке.

«Выехал в Керчь, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте», — сообщил Аксенов в своем Instagram. На видео, выложенном в социальной сети, видно, как следом за лодкой главы Крыма кролем плывут сотрудники МЧС.

В восточных районах Крыма выпало почти две месячных нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую. В Керчи зафиксировано 82 миллиметра осадков, в Белогорске — 88, в районе Керченского пролива — 73, а в Мысовом — 43 миллиметра. В Симферополе осадки составили 80% месячной нормы.

Пользователи соцсетей публикуют видео затопленных улиц Керчи. На кадрах видно затопленные автомобили и дома. Людям приходится передвигаться по колено в воде.

За день до этого метеорологи предупреждали о масштабных потопах на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, а также на восточном берегу Крыма. Их спровоцирует циклон, который действует в этих регионах. По данным метеорологов, на юге должно было пролиться 30-50 мм осадков, сообщает «Национальная служба новостей».