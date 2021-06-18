В Кремле ответили на вопрос о проваленной работе по вакцинации

Пропаганда вакцинации от коронавируса в России оказалась неэффективной, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В правительстве РФ считают высказывания о провальной вакцинации от коронавируса в мире глупостью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Только невежды говорят о провальной борьбе с коронавирусом в мире, это полная глупость. Нельзя забывать коварство инфекции, сейчас страны сталкиваются с разной амплитудой волн COVID», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Представитель Кремля также отметил, что причина отставания России от темпов вакцинации других стран не в отсутствии соответствующей инфраструктуры. «Поскольку темпы вакцинации низкие, следует признать, что пропаганда прививочной компании не столь эффективна, сколько хотелось бы», — сказал он, оценивая эффективность пропаганды.

Ранее сообщалось, что в Москве, Московской, Сахалинской областях ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.