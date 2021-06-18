В Кремле ответили на вопрос о проваленной работе по вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Челябинск , пенсионер, медсестра, ампула, медик, прививка, прививочный кабинет, медицина, врач, пожилой человек, вакцинация, доктор, covid, ковид
Пропаганда вакцинации от коронавируса в России оказалась неэффективной, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В правительстве РФ считают высказывания о провальной вакцинации от коронавируса в мире глупостью. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Только невежды говорят о провальной борьбе с коронавирусом в мире, это полная глупость. Нельзя забывать коварство инфекции, сейчас страны сталкиваются с разной амплитудой волн COVID», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла.

Представитель Кремля также отметил, что причина отставания России от темпов вакцинации других стран не в отсутствии соответствующей инфраструктуры. «Поскольку темпы вакцинации низкие, следует признать, что пропаганда прививочной компании не столь эффективна, сколько хотелось бы», — сказал он, оценивая эффективность пропаганды.

Ранее сообщалось, что в Москве, Московской, Сахалинской областях ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. По словам Пескова, решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...