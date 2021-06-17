Вандалы похищают оградки и скамейки с кладбищ Нижнего Тагила (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На двух кладбищах Нижнего Тагила неизвестные срезают оградки и скамейки, расположенные вокруг могил. Об этом рассказали URA.RU посетители кладбища. Об одном из инцидентов сообщил URA.RU официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Мы пришли на кладбище „Пихтовые горы“ и увидели, что оградки у могил наших родственников нет. Обратились к смотрящему, он сказал, что территория кладбища не охраняется и что ничем помочь не может. Нам пришлось обтянуть земельный участок лентой», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что такие случаи на кладбище происходят часто.

«На другом захоронении моя знакомая осенью поставила мужу столик и скамейку. Весной обнаружилось, что кто-то срезал все подчистую», — рассказал источник.

В МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», в чьем ведомстве находится кладбище, в разговоре с URA.RU отказались давать комментарии, заявив, что директор учреждения Борис Моров не давал указаний общаться с журналистами. В МКУ посоветовали договориться об очной встрече с директором.

Смотрящий кладбища «Пихтовые горы» в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил, что тагильчане часто жалуются на разорение могил. От других комментариев агентству он воздержался. В пресс-группе УМВД РФ «Нижнетагильское» пообещали прокомментировать инцидент позднее.

Другой случай вандализма был зафиксирован на кладбище в поселке Горбуново под Нижним Тагилом. «Информация поступила от 73-летней жительницы в городской отдел полиции №16. В период с конца мая по 16 июня злоумышленники похитили внутреннюю часть одной стороны забора, который состоит из четырех сторон. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 (кража). Сыщики уголовного розыска отрабатывают пункты лома цветметалла, а также проверяют алиби граждан, ведущих аморальный образ жизни», — рассказал URA.RU Горелых.

Фото: URA.RU