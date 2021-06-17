17 июня 2021

Суд освободил свердловчанку, осужденную за изнасилование. Она вышла на свободу на 9 лет раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Свердловчанка, осужденная за изнасилование освободилась досрочно Фото:

Женщина, около двух лет отбывавшая наказание за изнасилование, была освобождена почти на 9 лет раньше срока. Об этом сообщил URA.RU адвокат осужденной Ольга Кезик.

«Наказание было снято и ограничено отбытым сроком. Она была заключена около двух лет и освобождена почти на девять лет раньше», — рассказала Кезик в разговоре с журналистом агентства. Она отметила, что состав преступления по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) был изменен на другой состав. Однако детали дела в данный момент засекречены.

Осужденная была задержана после скандала с изнасилованием несовершеннолетней в Екатеринбурге. Свердловчанка считалась причастной к этому преступлению и была приговорена к заключению вместе с группой мужчин, попавших на видеозапись преступления. На видео действий самой свердловчанки нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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