Свердловчанка, осужденная за изнасилование освободилась досрочно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина, около двух лет отбывавшая наказание за изнасилование, была освобождена почти на 9 лет раньше срока. Об этом сообщил URA.RU адвокат осужденной Ольга Кезик.

«Наказание было снято и ограничено отбытым сроком. Она была заключена около двух лет и освобождена почти на девять лет раньше», — рассказала Кезик в разговоре с журналистом агентства. Она отметила, что состав преступления по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) был изменен на другой состав. Однако детали дела в данный момент засекречены.

Осужденная была задержана после скандала с изнасилованием несовершеннолетней в Екатеринбурге. Свердловчанка считалась причастной к этому преступлению и была приговорена к заключению вместе с группой мужчин, попавших на видеозапись преступления. На видео действий самой свердловчанки нет.