Скончалась звезда клипов Little Big

Скончалась российская артистка Полина Соколова, снимавшаяся в клипах музыкальной группы Little Big. Об этом сообщается в официальном сообществе группы в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give me your money, Faradenza, Skobidi и Everybody», — говорится в сообщении.
Артисты выразили соболезнования родным и близким Соколовой. Также музыканты отметили, что она навсегда останется частью их «семьи».
В марте 2021 года скончалась экс-солистка Little Big Анна Кастельянос. Причиной смерти стало заболевание из группы кардиомиопатии.
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