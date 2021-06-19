Скончалась звезда клипов Little Big

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Участники группы сообщили о смерти артистки Полины Соколовой

Скончалась российская артистка Полина Соколова, снимавшаяся в клипах музыкальной группы Little Big. Об этом сообщается в официальном сообществе группы в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give me your money, Faradenza, Skobidi и Everybody», — говорится в сообщении.

Артисты выразили соболезнования родным и близким Соколовой. Также музыканты отметили, что она навсегда останется частью их «семьи».

В марте 2021 года скончалась экс-солистка Little Big Анна Кастельянос. Причиной смерти стало заболевание из группы кардиомиопатии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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