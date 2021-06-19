19 июня 2021

Минтруд: непривитых россиян могут отстранить от работы. Условие

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Работодатели имеют право отстранить от работы противников вакцинации Фото:

Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника, который отказался от обязательной вакцинации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — передает слова министра ТАСС.

Вспышки заболеваемости коронавирусом фиксируются по всей России. В связи с этим в Москве, Московской, Тверской области и других регионах ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Также жителей Тулы, оказавшихся в группе риска по коронавирусу, обяжут сделать прививку от COVID-19, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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