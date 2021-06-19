Работодатели имеют право отстранить от работы противников вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника, который отказался от обязательной вакцинации. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — передает слова министра ТАСС.

Вспышки заболеваемости коронавирусом фиксируются по всей России. В связи с этим в Москве, Московской, Тверской области и других регионах ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Также жителей Тулы, оказавшихся в группе риска по коронавирусу, обяжут сделать прививку от COVID-19, пишет « Федеральное агентство новостей ».