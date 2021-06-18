Еще один регион ввел обязательную вакцинацию для части россиян

Власти Тверской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий граждан. Постановление подписал главный государственный санитарный врач по Тверской области Арнольдом Выскубовым.
«Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов», — передает сообщение ТАСС. Обязательной вакцинация станет и для госслужащих.
Также уточняется, что первая вакцина должна быть введена 60% сотрудников до 18 июля, вторую вакцину необходимо ввести не позднее 18 августа, передает сайт
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