Большинство работодателей в России готовы поднять зарплаты

Более половины российских работодателей готовы в этом году индексировать своим сотрудникам зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного кадрового агентства Kelly Services «Рынок труда глазами работодателей 2021».
«В этом году большинство работодателей (63%) планируют провести индексацию зарплат. Существенная часть (42%) опрошенных увеличат зарплаты всем работающим в штате на 4—6%», — пишет «
В среднем жители России хотели бы зарабатывать 131,6 тыс. рублей в месяц, сообщает RT. Больше 150 тысяч рублей хотели бы получать почти четверть россиян.
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