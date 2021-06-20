20 июня 2021

Большинство работодателей в России готовы поднять зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Более половины работодателей в России готовы индексировать зарплаты Фото:

Более половины российских работодателей готовы в этом году индексировать своим сотрудникам зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного кадрового агентства Kelly Services «Рынок труда глазами работодателей 2021».

«В этом году большинство работодателей (63%) планируют провести индексацию зарплат. Существенная часть (42%) опрошенных увеличат зарплаты всем работающим в штате на 4—6%», — пишет «Коммерсант». Еще 7% опрошенных работодателей готовы индексировать зарплаты выше, до 7%.

В среднем жители России хотели бы зарабатывать 131,6 тыс. рублей в месяц, сообщает RT. Больше 150 тысяч рублей хотели бы получать почти четверть россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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