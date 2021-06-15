Россияне рассказали о зарплате мечты

Средняя желаемая зарплата в России составила более 130 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среднемесячная зарплата в РФ должна составлять 131,6 тысячи рублей. Об этом в ходе опроса сервиса «Работа.ру» заявили жители российских городов, в том числе Екатеринбурга.

«Жители Москвы хотят получать 158,7 тысячи рублей, Петербурга — 151,9 тысячи, а Краснодара — 126,9 тысячи. Пятерку по самым высоким ожиданиям замыкают жители Екатеринбурга (111,4 тысячи рублей) и Нижнего Новгорода (109,2 тысячи рублей)», — приводит РБК итоги опроса.

О желании зарабатывать больше 150 тысяч рублей высказались 22% респондентов, а зарплату более 100 тысяч рублей хотят получать 19%. Каждый пятый готов довольствоваться зарплатой от 70 до 99 тысяч рублей, четверть россиян — от 50 до 69 тысяч рублей. На выплаты от 30 до 49 тысяч рассчитывают 16% опрошенных. Всего 6% респондентов на жизнь достаточно меньше 29 рублей в месяц.

Ранее Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов, пишет « Федеральное агентство новостей ». Ее жители получают 124,3 тысячи рублей. А Ямало-Ненецкий округ возглавил рейтинг регионов, где живут самые состоятельные семьи.