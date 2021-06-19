Сергей Кетов вернулся на службу в органы МЧС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший первый замглавы ГУ МЧС по Курганской области Сергей Кетов вернулся на службу в ведомство. Он возглавляет государственную инспекцию по маломерным судам в регионе, сообщается на сайте главного управления.

«Кетов Сергей Валентинович — заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор государственной инспекции по маломерным судам по Курганской области)», — указано на сайте. В пресс-службе регионального ГУ МЧС подтвердили URA.RU, что Кетов назначен на эту должность.

Сергей Кетов назначен главным государственным инспектором по маломерным судам по Курганской области Фото: 45.mchs.gov.ru

В биографии Кетова указано, что он родился в 1963 году, окончил Челябинский государственный агроинженерный университет, а затем Курганский институт государственной и муниципальной службы (филиал Уральской академии госслужбы). С 1989 года Кетов работал в испытательной пожарной лаборатории, управлении государственной противопожарной службы, органах МЧС. С 2009 по 2014 годы он был первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Курганской области.

После увольнения из ГУ МЧС Кетов работал в региональном правительстве начальником управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. В 2019 году после критики со стороны главы региона Вадима Шумкова он ушел в отставку. На этом посту его сменил Станислав Носков, который ранее также служил в областном ГУ МЧС на должности первого замглавы ведомства.