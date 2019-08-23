В Кургане уволился чиновник, которого Шумков выгнал с заседания правительства

Станислава Носкова (справа) ждут на заседании правительства вместо Сергея Кетова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник управления защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Сергей Кетов покинул свою должность. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько информированных источников.

«Кетов больше не возглавляет управление. Эта должность пока вакантна», — рассказал один из инсайдеров. Получить комментарий в пресс-службе правительства о том, кто займет освободившийся пост, оперативно не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил.

В повестке заседания правительства Курганской области на 23 августа вместо Кетова докладчиком по одному из вопросов указан начальник отдела защиты населения Станислав Носков. В управлении он появился в 2018 году, а ранее занимал должность первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Курганской области. На этом посту Носков в свое время также сменил Кетова.

Уволившегося чиновника неоднократно критиковал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Претензии главы региона были вызваны задержкой в подготовке документов, предполагающих дифференцирующие выплаты пострадавшим от пожара в зависимости от того, застраховано у них имущество или нет. Поручение разработать их Шумков давал еще в январе. В начале июля на заседании правительства глава региона выгнал Кетова из зала, отправив чиновника доделывать документы.

Ранее стало известно, что из правительства Курганской области уволилась директор департамента экономики Светлана Афанасьева. В разговоре с «URA.RU» она заявляла, что любит эту работу, но опасается за свое здоровье.