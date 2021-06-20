Звезду свердловской оппозиции наказали по статье для иноагентов

Наталья Крылова рискует потерять поддержку КПРФ и спонсоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Депутата-коммунистку Асбестовской гордумы Наталью Крылову, заслужившую скандальную известность своей политической деятельностью, оштрафовали по статье для иноагентов. Соответствующее постановление мирового судьи Олеси Филоновой опубликовано в картотеке судебного участка №3 Асбестовского городского округа (Свердловская область).

Как явствует из материалов дела, наказание наложено по ст. 20.33 КоАП РФ (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной в РФ). Согласно постановлению, депутат участвовала «в форуме „Объединенные демократы“, организованном общественным сетевым движением „Открытая Россия“… достоверно зная, что указанная организация входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций». За это судья оштрафовала Крылову на 5000 рублей. Сама политик заявила корреспонденту агентства, что пока не знает о наложенном наказании. «Получу постановление — узнаю», — прокомментировала она URA.RU.

Между тем, судебное решение может существенно сказаться на электоральных планах Крыловой: у нее могут возникнуть проблемы с выдвижением от партии и поиском спонсоров. «Вопрос в том, решится ли КПРФ выдвинуть Крылову, готова ли она позиционировать себя и дальше в роли оппозиции», — сказал политолог Михаил Коробельников. Он добавил, что, если такое решение и будет принято, со спонсорами у свердловских коммунистов начнутся проблемы. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков также считает, что слава иноагента может заставить КПРФ отказаться от выдвижения Крыловой. Ранее Наталья Крылова говорила о своих амбициях получить мандат в свердловском парламенте.