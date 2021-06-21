Вирусологи: вакцина-спрей формирует особый иммунитет к COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Вакцина от коронавируса может быть представлена не только в форме инъекции Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса, разработанная в форме назального спрея или таблеток для рассасывания, может быть эффективнее, чем инъекция. Она может создать локальный иммунитет, блокирующий попадание COVID-19 на слизистую оболочку. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель Лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Вакцина от коронавируса в виде капель в нос, таблеток под язык была бы эффективнее. Входные ворота у коронавируса — слизистая, поэтому можно было бы усилить, создать иммунитет не только общий, но и локальный иммунитет слизистой. Это обозначается красивым научным словом мукозный иммунитет, мукозальный иммунитет, то есть, то, что связано со слизистой. Это была бы дополнительная защита», — объяснил URA.RU Чепурнов.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что преимущество интраназальных вакцин также состоит в способе хранения подобных препаратов. «Эта вакцина будет в высушенном виде. И она будет храниться при +4 градусов Цельсия», — заявил URA.RU Альтштейн. Он уточнил, что эффективность такого вида вакцины будет изучаться отдельно.

Ранее Центр имени Гамалеи, разработавший первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V», зарегистрировал патент на интраназальную вакцину. Как объяснил глава Центра Александр Гинцбург, интраназальная форма вакцинации удобна, в том числе и для детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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