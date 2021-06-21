Кремль: зачем Путин ввел новый формат общения с депутатами

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Послание президента. Москва, путин владимир
Владимир Путин 21 июня примет депутатов Госдумы в Кремле Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин решил провести встречу с депутатами Госдумы в новом формате из-за нехватки прямого общения в предыдущий год пандемии коронавируса, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время конференц-колла он также ответил URA.RU, что событие приобретает особую значимость для главы государства, учитывая активную работу депутатов.

«Президент посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Госдумы, учитывая ее активность, и чтобы расширить общение. Мы прошли через год пандемии, когда был дефицит прямого общения. Поэтому подобные очные выступления приобретают особое значение», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

21 июня Владимир Путин проведет в Кремле встречу с депутатами Госдумы, которые завершают свою работу в седьмом созыве. В таком формате мероприятие пройдет впервые — раньше глава государства встречался в Кремле только с лидерами фракций. По словам Дмитрия Пескова, мероприятие с депутатами пройдет в Георгиевском зале Кремля, кроме Путина на нем также выступит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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