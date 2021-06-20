Свердловский губернатор ужесточил контроль за ношением масок

Евгений Куйвашев поручил контролировать масочный режим в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил контролировать соблюдение масочного режима в Свердловской области. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе», — написал Куйвашев в социальной сети. Он отметил, что вакцинация от коронавируса поможет остановить распространение инфекции, однако ношение масок необходимо.

Куйвашев также упрекнул екатеринбуржцев в том, что они не заботятся об окружающих, снимая маски в общественных местах. По его словам, нужно восстановить контроль за соблюдением мер эпидемиологической защиты.

Из-за распространения коронавируса было принято решение отменить фестиваль «Ночь музыки». Решение было озвучено 21 июня.