Свердловский губернатор ужесточил контроль за ношением масок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил контролировать соблюдение масочного режима в Свердловской области. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
«Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе», — написал Куйвашев в социальной сети. Он отметил, что вакцинация от коронавируса поможет остановить распространение инфекции, однако ношение масок необходимо.
Куйвашев также упрекнул екатеринбуржцев в том, что они не заботятся об окружающих, снимая маски в общественных местах. По его словам, нужно восстановить контроль за соблюдением мер эпидемиологической защиты.
Из-за распространения коронавируса было принято решение отменить фестиваль «Ночь музыки». Решение было озвучено 21 июня.
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