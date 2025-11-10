Кондитерская, как в Америке и ресторан с фламинго: открытия октября в Екатеринбурге

Большие печенья, почти как в Америке, можно попробовать в крупном ТРЦ Фото: Илья Московец © URA.RU

Аналог американской кондитерской с большими печеньями открылся в Екатеринбурге, а кроме него еще рыбный ресторан и несколько брендовых магазинов. Подробнее о том, какие заведения появились в октябре — в подборке URA.RU.

Ресторан «РыбаLove» с фламинго и аквариумами

В гастромолле «Главный» появился третий по счету рыбный ресторан. Фишкой интерьера стали аквариумы с живыми устрицами и камчатским крабом. На стенах изображены розовые фламинго, попугаи, а меню стилизовано под рыбную чешую.

На прилавке кондитерской представлены печенья с разными вкусами Фото: Илья Московец © URA.RU

Кондитерская, вдохновленная Америкой

Попробовать большие горячие печеньки с разными начинками можно в новой кондитерской-кофейне Cream Cookie. Владелец рассказывал, что печенье выпекают в отдельном цехе, находящемся в Екатеринбурге. Подобные заведения особенно популярны на Западе, а видео с обзорами таких кофеен становятся вирусными.

Магазин детской брендовой одежды

В ТРЦ Veer Mall появился магазин Funny Yanny, где представлена детская и подростковая одежда разных брендов. Кроме того, в магазине можно найти обувь и аксессуары.

Китайское бистро с жареным молоком

Бистро Jang Su с поварами-китайцами появилось в «Главном». Там подают битые огурцы, жареный рис и лапшу, хрустящие баклажаны, жареное молоко. Еще одна точка есть в центре города.

В «Привет Ливан» подают блюда, приготовленные на мангале и не только Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Левантийская кухня

Второе бистро «Привет Ливан!» открылся в техническом режиме. Там обновили меню и гости могут попробовать кебаб, шавурму, блюда на мангале и арабскую пиццу. Заведение расположено на первом этаже гастромолла «Главный».

Обновленный магазин Zarina

В ТЦ «Мега» открылся расширенный. Внутри — в два раза больше пространства, лимитированная коллекция и расширенный ассортимент: кроме женских, еще и мужские вещи.

Бутик с европейскими товарами