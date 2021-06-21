Соратник Собянина раскрыл дату возможного ухода Путина

Владимир Путин останется у власти еще минимум 9 лет, считает Константин Ремчуков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не покинет свой пост раньше 2030 года, заявил главный редактор издания «Независимая газета» и бывший глава предвыборного штаба мэра Москвы Сергея Собянина Константин Ремчуков. Он отметил, что пока рано говорить о преемнике главы государства.

«Минимум до 2030 года Путин будет у власти. Сегодня у нас 2021, 9 лет. Я бы вообще о преемнике сейчас не говорил», — заявил Ремчуков в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что после его ухода с поста президента в стране ничего не «обрушится в одночасье». Глава государства отметил, что его преемник должен быть готов положить на благо Отечества «всю свою жизнь», сообщает «Национальная служба новостей».