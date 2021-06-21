Гинцбург: «Спутник V» не поможет от индийского штамма COVID-19

Александр Гинцбург подчеркнул, что для обеспечивания хорошего уровня антител россиянам требуется ревакцинация Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Клетки памяти, образующиеся после вакцинации «Спутником V», не обеспечат полную защиту от инфицирования индийским штаммом коронавируса. Высокого уровня антител можно добиться ревакцинацией «Спутником Лайт» через шесть месяцев. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Надо постоянно следить за индийским штаммом, поддерживая высокий уровень антител за счет более частой ревакцинации. Это связано с тем, что клетки памяти опаздывают просто из-за того, что они начинают нарабатывать нужный уровень антител где-то на третий-четвертый день», — цитирует «Интерфакс» Гинцбурга. Он подчеркнул, что индийский штамм более опасен из-за быстрого течения заболевания. Время перехода от ощущения гриппоподобного симптома до ухудшения состояния уже не 10-12 дней, за которые лечащий врач может сориентироваться и начать лечение, а 3-4 дня.

Ранее ученый отмечал, что индийский штамм и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки становятся очень устойчивыми к антителам. Ориентируясь на актуальную эпидемиологическую ситуацию в России, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что переболевшим COVID-19 и ранее поставившим прививку необходимо проходить ревакцинацию через полгода, передает RT. Для повторной прививки после «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» подходит «Спутник V», отмечает телеканал 360.