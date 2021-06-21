Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

Гинцбург отметил, что индийский штамм коронавируса опасен своими мутациями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки становятся очень устойчивыми к антителам. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мутация индийского штамма безусловно опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», — заявила Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что хитрость вируса заключается в выработке устойчивости к антителам, которые циркулируют в крови инфицированного. Но того запаса антител, который дает вакцина «Спутник V», достаточно, чтобы защититься от всех известных на сегодняшний день штаммов.

Ранее сообщалось, что в Индии выявили новый штамм коронавируса. Ему дали название «дельта плюс», пишет агентство Nation News. Новый штамм отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.