21 июня 2021

Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

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Гинцбург отметил, что индийский штамм коронавируса опасен своими мутациями Фото:
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Коронавирус COVID-19

Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны тем, что при проникновении в клетки становятся очень устойчивыми к антителам. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мутация индийского штамма безусловно опасна, так как сам индийский штамм опасен — у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки», — заявила Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что хитрость вируса заключается в выработке устойчивости к антителам, которые циркулируют в крови инфицированного. Но того запаса антител, который дает вакцина «Спутник V», достаточно, чтобы защититься от всех известных на сегодняшний день штаммов.

Ранее сообщалось, что в Индии выявили новый штамм коронавируса. Ему дали название «дельта плюс», пишет агентство Nation News. Новый штамм отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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