Стоимость терминалов составляет до 30 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

«Новые люди» нашли способ помочь предпринимателям сэкономить на покупке кассовых аппаратов. Эксперты партии предлагают заменить дорогостоящее оборудование на мобильное приложение на смартфонах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Партия „Новые люди“ предлагает в качестве альтернативы ККТ разрешить малому бизнесу и самозанятым использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов. Приложение для мобильных телефонов вместо обязательной кассы, по мнению экспертов партии, не повлечет за собой снижения качества обслуживания людей, но снизит издержки для малого бизнеса», — рассказали в пресс-службе.

Инициатива по замене аппаратов мобильными приложениями прозвучала еще пару лет назад. В июле 2019 года экс-министр экономического развития РФ Максим Орешкин озвучил данное предложение, но дальше разговоров дело не зашло. Теперь «Новые люди» планируют внести поправки в действующее законодательство уже в ближайшее время.

Как отмечают эксперты партии «Новые люди», для масштабных изменений нужно поручение правительства и множество межведомственных согласований. «Можно заменить кассы на мобильные приложения и для ИП по аналогии с приложением „Мой налог“. Это серьезно снизит издержки для бизнеса. Но для этого нужна политическая воля», — рассказывают в пресс-службе «Новых людей».

Работать без кассовых аппаратов, стоимость которых составляет до 30 тысяч рублей, до 1 июля 2021 года может лишь малая часть предпринимателей. В основном с ними работают те ИП, которые оказывают услуги или продают товары. Не устанавливать кассы могут лишь те, кто не нанимает сотрудников, да еще в некоторых особых случаях.

После истечения 1 июля отсрочка для установки кассовых аппаратов для предпринимателей без сотрудников заканчивается. Это значит, что все предприниматели будут обязаны использовать оборудование при расчетах и пробивать чеки. А с появлением системы обязательной маркировки всех товаров и услуг к 2024 году работа без аппаратов будет невозможна.